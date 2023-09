Roma: chiede ad agente in borghese informazioni su compro oro per vendere monili rubati, fermato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un complice del 32enne aveva contattato telefonicamente l'anziana che si trovava in casa con il marito, presentandosi come un amico di un suo nipote e le aveva detto che la figlia era stata arrestata dalla Polizia Postale e che occorrevano 4.000 euro per la sua liberazione. Nel frattempo alla porta della sua abitazione si era presentato l'uomo, fermato a Roma, che dietro la minaccia di un imminente arresto della figlia si era fatto consegnare i preziosi, oltre a 360 euro in contanti. La donna, dopo avere fornito la descrizione dell'uomo e dei preziosi, e dopo aver visionato il video degli stessi, ha riconosciuto il 32enne come autore dell'estorsione e i suoi gioielli. L'Autorità Giudiziaria ha convalidato l'operato degli agenti e sottoposto l'uomo alla misura della custodia cautelare in carcere. (Rer)