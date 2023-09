Terzo Polo: Bonetti, lascio Renzi, ora ticket con Calenda per progetto più ampio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ìElena Bonetti, ex ministro nel governo Conte II e nel governo Draghi, lascia Italia viva. L’annuncio arriva in un’intervista al “Corriere della sera”, nel corso della quale spiega: “Il cammino del Terzo polo si è interrotto, ma io voglio pensare al rilancio”, il che non significa “delimitare uno spazio in cui raccogliere adesioni per le elezioni”, cioè il Centro di Renzi, ma “attivare un processo per far incontrare idee e tradizioni diverse, la mia è quella popolare e riformista, e trovare la sintesi che serve per le sfide che il Paese ha davanti”. E su un’eventuale entrata in Azione, Bonetti chiarisce: “Non entro in Azione, ma in ticket con Carlo Calenda, con il quale già lavoravo alla federazione tra Italia viva e Azione, collaboro per la nascita di un nuovo soggetto aggregativo più ampio. Un processo costitutivo nuovo che si allargherà agli amministratori locali, spesso sottostimata ricchezza per la politica del Paese, associazioni, terzo settore e a tutto quel mondo prepolitico, in cui ci si forma all’esperienza politica”. Con Calenda, aggiunge Bonetti, “ho già collaborato efficacemente. Ritrovo anche Gelmini e Carfagna con le quali, nel governo Draghi, ho sperimentato un metodo che va ripreso. Sarà un lavoro di squadra: profili, storie, personalità che si incontrano per formare una leadership condivisa al servizio di un progetto più ampio. Il vero pluralismo supera il leaderismo”. (Rin)