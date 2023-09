G20: von der Leyen, intelligenza artificiale presenta rischi ma offre enormi opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intelligenza artificiale presenta dei rischi ma offre anche enormi opportunità. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante la terza sessione di lavori del G20. “La questione cruciale è come sfruttare una tecnologia in rapida evoluzione. È significativo che anche gli sviluppatori dell’intelligenza artificiale chiedano ai leader politici di regolamentare. Nell’Ue, nel 2020, abbiamo presentato la prima legge in assoluto sull’intelligenza artificiale. Vogliamo facilitare l’innovazione costruendo al tempo stesso la fiducia”, ha dichiarato von der Leyen. “Credo che l’Europa e i suoi partner dovrebbero sviluppare un nuovo quadro globale per i rischi e per promuovere investimenti in sistemi di intelligenza artificiale sicuri”, ha aggiunto la presidente dell’esecutivo Ue. In merito alle infrastrutture pubbliche digitali, secondo von der Leyen queste “possono rappresentare un vero e proprio stimolo per le economie emergenti”. “Le possibilità sono enormi, gli investimenti piccoli. Il trucco sta nel costruire un’infrastruttura digitale pubblica che sia interoperabile, aperta a tutti e affidabile”, ha sottolineato la presidente della Commissione europea. (Beb)