G20: Meloni incontra presidente Indonesia Widodo, rilanciare rapporti bilaterali

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi, a margine della seconda giornata dei lavori del G20, il presidente della Repubblica d’Indonesia, Joko Widodo. Lo riferisce palazzo Chigi in una nota. Al centro dei colloqui, si spiega nella nota, l’interesse reciproco ad un ulteriore rilancio dei rapporti bilaterali, anche in vista del 75mo anniversario delle relazioni diplomatiche nel 2024, e la cooperazione in settori quali la transizione energetica, le infrastrutture e la sicurezza. L’incontro, conclude la nota, “si inserisce nel contesto della crescente attenzione dell’Italia verso l’Indo-Pacifico e l’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean), di cui l’Indonesia detiene attualmente la Presidenza e che svolge un ruolo centrale nella regione". (Rin)