Arabia Saudita-Turchia: principe ereditario Mohammed bin Salman incontra presidente Erdogan

- Il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha incontrato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, per discutere del rafforzamento delle relazioni bilaterali. Lo ha riferito l’agenzia di stampa saudita “Spa”, spiegando che l’incontro è avvenuto a margine del vertice del G20 in corso a Nuova Delhi, in India. Durante l’incontro a porte chiuse, i due hanno discusso anche di diverse questioni regionali e internazionali di interesse comune. Erdogan si era recato in Arabia Saudita lo scorso luglio durante un tour regionale nel Golfo.(Res)