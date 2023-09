Niger: giunta accusa Francia di preparare intervento, "uomini e mezzi in Senegal, Costa d'Avorio e Benin"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha portato uomini e mezzi militari in diversi Paesi dell'Africa occidentale, segnatamente in Senegal, Costa d'Avorio e Benin, in vista di un possibile intervento in Niger. Lo ha dichiarato in un discorso alla televisione nazionale il colonnello Amadou Abdramane, portavoce della giunta militare che ha preso il potere lo scorso 26 luglio a Niamey. Parigi, secondo l'ufficiale, sta continuando a dispiegare le sue forze nei Paesi della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) per "preparare un'aggressione contro il Niger che sta pianificando in collaborazione con l'organizzazione regionale". Secondo Abdramane, aerei cargo militari hanno portato "grandi quantitativi di materiale bellico e di equipaggiamenti in Senegal, in Costa d'Avorio e Benin, solo per nominarne alcuni". (segue) (Res)