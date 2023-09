Niger: giunta accusa Francia di preparare intervento, "uomini e mezzi in Senegal, Costa d'Avorio e Benin" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il golpe di luglio, la Francia si è schierata al fianco del deposto presidente Mohamed Bazoum e ha rifiutato di ritirare le proprie truppe e di richiamare il proprio ambasciatore a Niamey, Sylvain Itte, come richiesto dalla giunta ora al potere. La Cedeao, che ha sospeso il Niger, ha minacciato un intervento militare diretto in caso di mancato ripristino dell'ordine costituzionale nel Paese. A Niamey, nel frattempo, proseguono quasi a cadenza quotidiana le manifestazioni di protesta contro la presenza militare francese, che contava prima del golpe 1.500 uomini impegnati in operazioni contro i gruppi jihadisti attivi nella regione. In Niger si trova anche un contingente statunitense composto da circa 1.100 militari, che il dipartimento della Difesa ha deciso la scorsa settimana di trasferire dalla capitale alla città di Agadez, più a nord. (Res)