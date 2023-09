G20: Meloni incontra presidente Corea del Sud, focus su sostegno Ucraina e stabilità Indo-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi un incontro con il presidente della Repubblica di Corea, Yoon Suk-yeol, a margine del Vertice G20 di Nuova Delhi. Lo riferisce palazzo Chigi in una nota, nella quale si spiega che il colloquio ha consentito uno scambio di vedute sui temi centrali del G20 e sulle principali tematiche internazionali, a partire dal comune impegno a sostegno dell’Ucraina e della stabilità nell’Indo-Pacifico. Sul versante bilaterale, conclude la nota, i due leader "hanno espresso soddisfazione per l’articolata collaborazione in atto in tutti gli ambiti, dal dialogo politico alla cooperazione scientifica, enfatizzando l’interesse reciproco a rafforzare ulteriormente la cooperazione nei settori dell’alta tecnologia, con particolare riguardo al digitale e alla ricerca aerospaziale”. (Rin)