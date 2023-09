Russia: Commissione elettorale di Mosca, seggi aperti in orario, tutto regolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i seggi elettorali a Mosca sono stati aperti in orario e tutto procede regolarmente. Lo ha dichiarato ai giornalisti la presidente della Commissione elettorale regionale di Mosca, Olga Kirillova. “Il processo elettorale si svolge con calma e senza intoppi, i sistemi funzionano normalmente. Ci sono tutte le condizioni per votare”, ha spiegato Kirillova. Oggi è il terzo e ultimo giorno delle elezioni regionali russe. Nella regione di Mosca sono stati allestiti 3.971 seggi, come ha riferito la Commissione elettorale. (Rum)