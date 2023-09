Myanmar: milizia etnica rimpatria 1.200 cinesi accusati di frodi online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esercito dello Stato Wa Unito (Uwsa), una tra le milizie etniche più potenti e meglio armate del Myanmar, ha annunciato di aver arrestato e rimpatriato più di 1.200 cittadini cinesi, accusati di coinvolgimento in attività di frode online. Gli arresti sono stati effettuati nel territorio controllato dalla milizia, parte dello Stato orientale birmano di Shan, a seguito di una serie di raid e perquisizioni effettuate tra martedì e mercoledì scorsi, come riferito da un portavoce dell'Uwsa. L’Esercito dello Stato Wa Unito è il braccio armato del Partito omonimo, fondato dopo la dissoluzione del partito comunista della Birmania nel 1989. La milizia, che si stima comandi tra i 20 e i 30 mila combattenti, controlla una remota area montuosa del Myanmar nord-orientale al confine con la Cina, che ha unilateralmente proclamato una "regione amministrativa speciale" nel 2009. Anche se il governo birmano non ha mai riconosciuto ufficialmente lo Stato Wa, le forze armate (Tatmadaw) si sono alleate di frequente con la milizia per combattere un altro gruppo armato etnico, l'Esercito dello Stato Shan-Sud.(Inn)