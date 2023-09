G20: presidente Brasile Lula, questioni geopolitiche non devono dividere il gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le “questioni geopolitiche” non dovrebbero “sequestrare l’agenda del dibattito” tra i Paesi del G20, che non hanno “nessun interesse a dividersi”: “abbiamo bisogno di pace e cooperazione, non di conflitto”. Lo ha dichiarato il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, in occasione della cerimonia per il passaggio del testimone della presidenza di turno del G20 al termine del vertice di Nuova Delhi, in India. Lula non ha menzionato l’Ucraina, ma il riferimento appare implicito. Ieri, su pressione della presidenza indiana, i leader del G20 hanno diramato una dichiarazione finale del summit nella quale, a differenza di un anno fa, non compare alcuna esplicita condanna dell’invasione dell’Ucraina e alcuna richiesta alla Russia di ritirare “senza condizioni” le sue forze dai territori occupati. Nel documento trova invece spazio una più vaga condanna all’uso della forza per ottenere conquiste territoriali e una ferma opposizione all’uso o alla minaccia dell’uso di armi nucleari. (segue) (Inn)