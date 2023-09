G20: presidente Brasile Lula, questioni geopolitiche non devono dividere il gruppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, in un’intervista al portale indiano “Firstpost”, Lula ha anche chiarito che il presidente russo Vladimir Putin, sul cui capo pende un mandato d’arresto della Corte penale internazionale (Cpi), non sarà fermato dalle autorità brasiliane qualora decidesse di recarsi a Rio de Janeiro per il vertice in programma nel 2024. Oggi Lula ha fornito nuovi dettagli sui temi che saranno al centro dell’agenda dei lavori del G20 sotto la presidenza brasiliana. “Viviamo in un mondo nel quale la ricchezza è concentrata nelle mani di poche persone e milioni di esseri umani soffrono ancora la fame, nel quale lo sviluppo sostenibile è sempre minacciato, nel quale le istituzioni governative riflettono ancora la realtà della metà del secolo scorso. Possiamo essere in grado di affrontare tutti questi problemi se guardiamo alla questione dell’ineguaglianza: di reddito, di accesso ai servizi sanitari, all’istruzione, al cibo. Anche l’ineguaglianza di razza, di genere e di rappresentazione è all’origine di queste anomalie”, ha osservato. (Inn)