G20: Modi, ammissione Unione africana passo importante verso dialogo globale inclusivo

- L'ammissione dell'Unione africana come membro a pieno titolo del G20 "è un passo avanti significativo verso un dialogo globale più inclusivo". Lo ha scritto su X (Twitter) il primo ministro dell'India Narendra Modi, commentando un messaggio del presidente del Kenya, William Ruto, a margine del vertice del Gruppo in corso a Nuova Delhi. "Non vediamo l'ora di intraprendere sforzi collaborativi a beneficio non soltanto dei nostri rispettivi continenti, ma anche del mondo intero", ha aggiunto il premier indiano. (Inn)