Business news: presidente Kenya, governi africani investano in opportunità "green" per sbloccare potenziale continente

- Il presidente del Kenya, William Ruto, ha esortato i governi africani ad aumentare i loro investimenti in opportunità "green" per sbloccare il potenziale del continente. Nel suo intervento inaugurale della conferenza ministeriale del Vertice sul clima in Africa, ospitato presso il Kenyatta International Convention Center (Kicc) di Nairobi, Ruto ha chiesto maggiori investimenti nelle energie rinnovabili, nell’industrializzazione verde, nell’agricoltura rispettosa del clima e nella conservazione della natura al fine di accelerare il processo di decarbonizzazione globale, alimentare lo sviluppo sostenibile, stimolare la crescita economica e creare milioni di posti di lavoro. “Dobbiamo vedere nella crescita verde non solo un imperativo climatico, ma anche una fonte di opportunità economiche multimiliardarie che l’Africa e il mondo sono pronti a sfruttare”, ha affermato, aggiungendo che l’Africa deve prepararsi a diventare un "hub" globale nella catena di fornitura industriale verde. “Il continente ha un potenziale sufficiente per essere completamente autosufficiente con il mix di energia eolica, solare, geotermica, biomassa sostenibile ed energia idroelettrica”, ha aggiunto Ruto. (Res)