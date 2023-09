Business news: vertice Nairobi, leader africani chiedono nuove tasse per finanziare azione contro cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader africani riuniti per il Vertice sul clima in Africa hanno rilasciato una dichiarazione in cui propongono nuove tasse globali per finanziare l’azione contro il cambiamento climatico. La Dichiarazione di Nairobi, diffusa oggi al termine del vertice di tre giorni, richiede “una nuova architettura finanziaria che risponda alle esigenze dell’Africa, compresa la ristrutturazione e la riduzione del debito”, mentre cresce la frustrazione per l’alto costo dei finanziamenti nel continente. Il documento chiede inoltre ai "ricchi inquinatori di carbonio" di onorare gli impegni di lunga data sul clima assunti nei confronti delle nazioni più povere ed esorta i leader mondiali a sostenere una proposta di “tassa sul carbonio sul commercio di combustibili fossili, sui trasporti marittimi e sull’aviazione”. La dichiarazione costituirà la base della posizione negoziale africana in vista della Cop28 di novembre a Dubai. Il vertice di Nairobi ha visto impegni di finanziamento per un valore di 23 miliardi di dollari “per la crescita verde, la mitigazione e gli sforzi di adattamento” in tutto il continente. Secondo i ricercatori, nonostante soffra di alcuni degli impatti peggiori del cambiamento climatico, l’Africa riceve solo circa il 12 per cento dei quasi 300 miliardi di dollari di finanziamenti annuali di cui ha bisogno per farvi fronte. (Res)