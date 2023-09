Business news: Arabia Saudita-Uganda, Riad finanzierà con 30 milioni di dollari sviluppo centro medico a Kampala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo saudita per lo sviluppo (Sfd) ha firmato con il governo dell'Uganda un nuovo accordo di prestito per finanziare con 30 milioni di dollari l'equipaggiamento delle strutture sanitarie dell'Uganda Heart Institute. Lo riferisce "Garowe online", precisando che l'intesa è stata firmata dal ministro ugandese per la Pianificazione finanziaria e lo Sviluppo economico, Matia Kasaija. L'Uganda Heart Institute è un progetto inserito nel Mulago national referral hospital, il più grande ospedale ugandese, e ha come obiettivo di creare strutture mediche specializzate, con il supporto del ministero della Salute. L'Sfd è un'agenzia collegata al governo saudita e contribuisce dagli anni Settanta a progetti di sviluppo nei Paesi terzi, in particolare nei settori sociale e delle infrastrutture. (Res)