G20: sherpa India, consenso sull'Ucraina ha richiesto oltre 200 ore di negoziati

- Raggiungere un consenso in merito all'Ucraina nella dichiarazione conclusiva dei leader al vertice del G20 ha richiesto oltre 200 ore di negoziati. Lo ha scritto su X (Twitter) Amitabh Kant, sherpa indiano del G20. "La parte più complessa dell'intero G20 è stata quella di trovare un consenso sul paragone geopolitico (Russia-Ucraina)", ha scritto il funzionario a margine del vertice in corso a Nuova Delhi. "Ci siamo riusciti in 200 ore di negoziati ininterrotti, 300 incontri bilaterali, 15 bozze", ha spiegato lo sherpa. La dichiarazione dei leader del G20 di Nuova Delhi adottata ieri denuncia l'uso della forza come mezzo per le conquiste territoriali, senza però menzionare apertamente l'aggressione della Russia. (Inn)