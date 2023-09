G20: Biden è partito alla volta del Vietnam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha concluso la sua visita ufficiale di due giorni in India in occasione del vertice annuale del G20 a Nuova Delhi, ed è partito alla volta del Vietnam. Secondo anticipazioni fornite dalla stampa Usa, la tappa di Biden ad Hanoi coinciderà con l'annuncio di una elevazione delle relazioni tra Stati Uniti e Vietnam al livello di partenariato strategico globale, con potenziali implicazioni anche per il ruolo degli Usa nello sviluppo del settore del nucleare civile vietnamita. (Inn)