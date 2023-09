G20: Sunak annuncia contributo di 2 miliardi di dollari al Fondo verde per il clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, ha annunciato che Londra contribuirà con un versamento di ben 1,62 miliardi di sterline (2 miliardi di dollari) al Fondo verde per il clima, istituito nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Sunak ha dato l'annuncio a margine del vertice del G20 di Nuova Delhi, in India. Quello presentato oggi dal primo ministro britannico sarà il contributo finanziario più significativo mai stanziato dal Regno Unito a sostegno della lotta globale contro il cambiamento climatico. Sunak ha sollecitato i leader del G20 a lavorare in visita del vertice Cop28 in programma a dicembre per ridurre ulteriormente le emissioni di gas serra dei loro Paesi, e sostenere la transizione ecologica dei Paesi in via di sviluppo. (Inn)