Italia-Cina: Tajani, riformare partenariato, Via della Seta non vantaggiosa per noi

21 luglio 2021

- La Via della Seta è una pagina delle nostre relazioni con la Cina che non è stata vantaggiosa per noi, l’ho detto chiaramente a tutti i vertici del governo cinese. Lo afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un'intervista a "Repubblica", nella quale sottolinea come "avere un quadro positivo di collaborazione dal punto di vista economico con la Cina, un parternariato strategico voluto da Berlusconi fin dal 2004, per noi è un elemento fondamentale". In questo senso, prosegue Tajani, va riformato il partenariato strategico. "Vogliamo valorizzare e utilizzare questo strumento: vogliamo rafforzare la cooperazione economica e sostenere l’export delle nostre Pmi in vari settori, tra cui l’agroindustria. Vogliamo consolidare il nostro legame culturale nel settore della ricerca e dell’università e anche nel settore del turismo. Bernini e Santanchè andranno a breve in Cina, prima della visita di Meloni e di Mattarella", aggiunge il ministro. (Rin)