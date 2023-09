G20: consigliere sicurezza nazionale Usa Sullivan, dichiarazione conclusiva è una pietra miliare per l'India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione conclusiva adottata dai leader del G20 in occasione de vertice in corso a Nuova Delhi rappresenta una "significativa pietra miliare per la presidenza dell'India, e un voto di fiducia che dimostra come il G20 possa unirsi per far fronte ad una gamma di pressanti questioni". Lo ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan. "La dichiarazione del G20 include una serie di importanti paragrafi sulla guerra in Ucraina", ha evidenziato il funzionario. "Dal nostro punto di vista, difende efficacemente il principio secondo cui gli Stati non possono usare la forza per cercare acquisizioni territoriali". (Was)