Ita: incontro Giorgetti-Lindner a Nuova Delhi, colloqui anche su accordo con Lufthansa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti ha incontrato oggi, prima dell’inizio dei lavori del G20 a Nuova Delhi, il ministro delle finanze tedesco Christian Lindner. Secondo quanto riferito dal ministero dell'Economia, numerosi i temi comuni affrontati a cominciare dal dossier Ita Lufthansa che ancora non ha ricevuto il via libera della concorrenza europea, atto necessario per concretizzare l’accordo già firmato da alcuni mesi. (Rin)