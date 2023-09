© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti ha incontrato oggi, prima dell’inizio dei lavori del G20 a Nuova Delhi, il ministro delle finanze tedesco Christian Lindner con il quale ha concordato la necessità di continuare gli sforzi per riportare la pace in Ucraina in linea con la proposta italiana di scomputare gli aumenti della spesa della difesa dal patto. (Rin)