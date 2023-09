Ucraina: forze di difesa aerea abbattono 26 droni suicidi lanciati verso Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto nella notte 26 droni suicidi Shahed lanciati dalle truppe russe verso Kiev. Lo riporta l’agenzia di stampa “Rbc”, riprendendo quanto reso noto dall’aeronautica dell’Ucraina. L’esercito russo, secondo le informazioni preliminari, avrebbe avviato l’attacco dal territorio della regione di Kursk. Complessivamente sono stati registrati 33 lanci di droni suicidi. “Come risultato del lavoro delle forze e dei mezzi dell’aeronautica militare, in collaborazione con altri componenti delle forze di difesa dell’Ucraina, sono stati distrutti 26 droni Shahed 136/131”, si legge in una nota dell’aeronautica. Come riferisce “Rbc”, alcuni frammenti di droni sono caduti in almeno tre quartieri di Kiev, causando il ferimento di un civile e diversi danni: nel distretto di Shevchenkivskyi i detriti hanno provocato un incendio e danneggiato un appartamento di un edificio residenziale, nel distretto di Podilsky hanno registrato danni le linee elettriche dei filobus, mentre nel distretto di Sviatoshyn si è verificato un incendio. (Kiu)