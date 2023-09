Ucraina: Procura generale, da inizio guerra morti almeno 503 bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’inizio dell’invasione della Russia in Ucraina, hanno perso la vita almeno 503 bambini. Lo ha reso noto su Telegram la Procura generale di Kiev, ripresa dall’agenzia di stampa “Rbc”. “Secondo le informazioni ufficiali della procura minorile, alla mattina del 10 settembre 2023 sono morti 503 bambini, mentre più di 1.122 sono rimasti feriti ", si legge nel messaggio della Procura generale, in viene tuttavia precisato che i dati non sono definitivi.(Kiu)