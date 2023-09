Business news: Turchia, ad agosto l'inflazione tocca quasi il 60 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad agosto, l'indice dei prezzi al consumo in Turchia è salito portando il tasso d'inflazione annuale al 58,9 per cento, rispetto al 47,8 per cento registrato a luglio scorso su base annua. E' quanto emerge dai dati diffusi dall'Istituto di statistica turco (Turkstat). Ad agosto, rispetto a luglio, il costo dei trasporti è aumentato del 16,6 per cento rispetto a luglio, mentre il prezzo di cibo e bevande dell'8,5 per cento, facendo registrare un incremento annuo del 72,9 per cento. Aumenti anche per il costo dell'abbigliamento (+8,3 per cento mese su mese), e per le case (6,7 per cento), il cui aumento annuale è stato di circa il 25 per cento. I prezzi per i servizi sanitari e dei ristoranti è aumentato ad agosto rispettivamente del 7,98 e del 7,1 per cento su base mensile. Commentando i dati diffusi da Turkstat, il ministro del Tesoro e delle Finanze di Ankara, Mehmet Simsek, ha affermato: "Siamo determinati a combattere l'inflazione. Sappiamo che serve tempo. Siamo in una fase di transizione e faremo il possibile per tenere a bada l'inflazione e poi farla diminuire". Lo scorso agosto, la Banca centrale turca ha aumentato il tasso di riferimento del 25 per cento a 750 punti base, nel tentativo di contenere l'inflazione. (Tua)