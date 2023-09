Business news: Banca centrale Libano, studio per introdurre nuova piattaforma di cambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale libanese (Banque du Liban) sta progettando di introdurre una nuova piattaforma di cambio valuta attraverso Bloomberg. Lo ha annunciato il governatore ad interim della Bdl, Wassim Mansouri, in un'intervista rilasciata all'emittente panaraba "Al Arabiya". "Mercoledì, sulla base di una richiesta della Banca centrale, l'agenda del governo includerà la creazione di una piattaforma di scambio internazionale", ha detto Mansouri, aggiungendo che "il cambio valuta avverrà attraverso la piattaforma di trading di Bloomberg". La Banca centrale attualmente dispone di una propria piattaforma di scambio, nota come Sayrafa, che, ha dichiarato il governatore, verrà gradualmente eliminata a causa delle preoccupazioni sulla trasparenza e sull'insostenibilità. L’economia del Libano è diminuita in modo significativo da circa 55 miliardi di dollari a 20 miliardi di dollari, ha affermato Mansouri, aggiungendo che la crisi economica potrà essere risolta solo attraverso la cooperazione tra gli organi tecnici, legali e politici del Paese. Mansouri ha anche aggiunto che restituire i soldi ai depositanti non è impossibile e che non dovrebbero aspettare oltre. La Bdl ha dichiarato il mese scorso che le liquidità del Paese in valuta estera ammontano a 8,57 miliardi di dollari, mentre le passività verso l'estero ammontano a 1,27 miliardi di dollari. (Lib)