G20: al via la seconda giornata di lavori del vertice di Nuova Delhi

- Si apre oggi a Nuova Delhi la seconda e ultima giornata di lavori del vertice del G20, momento culminante della presidenza indiana del Gruppo. Il programma di oggi prevede anzitutto una visita dei leader al Memoriale di Mahatma Gandhi e la deposizione di una corona di fiori. Seguiranno dalle 10:30 (le 6:30 italiane) la terza e ultima sessione di lavoro del vertice, incentrata sulle trasformazioni tecnologiche (“Un futuro”), e infine l'adozione ufficiale della dichiarazione conclusiva dei leader. l presidente del Consiglio Giorgia Meloni terrà un intervento durante la sessione di lavoro, e ha in programma in mattinata anche incontri bilaterali con il presidente dell'Indonesia, Joko Widodo, e con il capo dello Stato della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol. L'India, che a novembre cederà la presidenza di turno del G20 al Brasile, può già tracciare un bilancio positivo: ieri infatti il primo ministro Narendra Modi ha ufficialmente accolto l'Unione africana come nuovo membro a pieno titolo del Gruppo, mentre i negoziatori sono riusciti a colmare le divergenze tra i Paesi membri - specie per quanto riguarda il conflitto in Ucraina - e a concordare il testo di una dichiarazione conclusiva. Si tratta di successi concreti per Nuova Delhi, che ha assunto la presidenza proponendosi come “voce del Sud del mondo”, e scegliendo come tema “Una Terra, una famiglia, un futuro”. (Inn)