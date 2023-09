Business news: Bank of China apre prima filiale in Arabia Saudita per promuovere yuan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bank of China (Boc) ha aperto la sua prima filiale in Arabia Saudita, nel tentativo di promuovere l’uso dello yuan nei numerosi accordi commerciali stipulati da Pechino e Riad. La banca, una delle quattro più grandi a capitale statale in Cina, ha aperto la sua nuova sede a Riad oltre due anni dopo aver ricevuto il via libera dal governo saudita. Bank of China è il secondo istituto cinese ad aver aperto filiali nel Paese del Medio Oriente: nel 2015 era stata la volta della Banca industriale e commerciale cinese (Icbc), che attualmente ha sedi a Riad e Gedda. Per l’ambasciatore cinese in Arabia Saudita, Chen Weiqing, la nuova apertura inaugura un “nuovo capitolo” della cooperazione finanziaria tra i due Paesi. “Dimostra anche che la Cina tiene in alta considerazione le normative finanziarie, l’ambiente di investimento e i vantaggi geografici offerti dal Paese”, ha detto durante la cerimonia d’inaugurazione, cui ha partecipato anche il presidente di Bank of China, Liu Jin. (Cip)