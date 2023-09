G20: presidente Kenya Ruto, ammissione Unione africana accrescerà nostra voce a livello globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ammissione dell'Unione africana come membro a pieno titolo del G20 "accrescerà la voce, la visibilità e l'influenza dell'Africa sul palcoscenico globale, e fornirà una piattaforma per promuovere gli interessi comuni dei nostri popoli". Lo ha scritto su X (Twitter) il presidente del Kenya, William Ruto, commentando uno tra i più importanti risultati del vertice del G20 in corso a Nuova Delhi, in India. "Il Kenya accoglie con soddisfazione l'aggiunta al G20 dell'Unione africana, il continente a più rapida crescita nel mondo", ha scritto Ruto, secondo cui "questo sviluppo è perfettamente in linea con la risoluzione del Vertice africano per il clima che si è appena concluso, anche per quanto riguarda la riforma delle istituzioni finanziarie internazionali e delle banche multilaterali di sviluppo". (Res)