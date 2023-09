G20: Meloni al Memoriale di Mahatma Gandhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivato al Raj Ghat, il Complesso memoriale dedicato al Mahatma Gandhi a Nuova Delhi, dove assieme agli altri leader del G20 depositerà una corona di fiori, per dare poi inizio alla seconda giornata di lavori dell'annuale vertice del Gruppo. Al suo arrivo Meloni ha ricevuto in dono dal primo ministro indiano Narendra Modi uno scialle di seta grezza (khadi) con intessuto il simbolo del G20. Dopo la visita al monumento avrà inizio la terza e ultima sessione di lavori, incentrata sulle trasformazioni tecnologiche (“Un futuro”), seguita dall'adozione ufficiale della dichiarazione conclusiva dei leader. Il presidente del Consiglio terrà un intervento durante la sessione di lavoro, e ha in programma in mattinata anche incontri bilaterali con il presidente dell'Indonesia, Joko Widodo, e con il capo dello Stato della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol. L'India, che a novembre cederà la presidenza di turno del G20 al Brasile, può già tracciare un bilancio positivo: ieri infatti il primo ministro Narendra Modi ha ufficialmente accolto l'Unione africana come nuovo membro a pieno titolo del Gruppo, mentre i negoziatori sono riusciti a colmare le divergenze tra i Paesi membri - specie per quanto riguarda il conflitto in Ucraina - e a concordare il testo di una dichiarazione conclusiva. Si tratta di successi concreti per Nuova Delhi, che ha assunto la presidenza proponendosi come “voce del Sud del mondo”, e scegliendo come tema “Una Terra, una famiglia, un futuro”.(Inn)