Business news: Africa, Pam stanzia 12,8 milioni di dollari per combattere la siccità causata da El Nino

- Il Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite ha stanziato la cifra record di 12,8 milioni di dollari come parte degli sforzi per combattere l’imminente impatto della siccità causata da El Nino in quattro Paesi dell’Africa meridionale. I fondi – il più grande pagamento di questo tipo fino ad oggi – saranno utilizzati per attuare una serie di azioni preventive volte a salvaguardare la vita e i mezzi di sostentamento di oltre mezzo milione di persone. Lo riferisce la stessa agenzia Onu in un comunicato. L’attivazione, cofinanziata da Germania, Unione europea e Norvegia, consentirà la diffusione di messaggi di testo di allerta precoce, la distribuzione di sementi resistenti alla siccità e denaro anticipato e la fornitura di acqua sicura per le comunità e il bestiame. Oltre 550 mila persone ne beneficeranno in Lesotho, Madagascar, Mozambico e Zimbabwe. "Non possiamo permetterci di non agire quando sappiamo già che un intervento tempestivo salva vite umane e mezzi di sussistenza", afferma Menghestab Haile, direttore regionale del Pam per l'Africa meridionale. "Il costo dell'inazione è grave, sia in termini di difficoltà affrontate dalle persone che vivono ai margini, ma anche in termini di costi più elevati che gli attori umanitari e i governi devono pagare se rispondono dopo l'evento", ha aggiunto. (Com)