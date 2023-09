Business news: Nigeria, inaugurata la nuova linea metropolitana di Lagos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata ufficialmente inaugurata oggi la nuova linea ferroviaria della metropolitana di Lagos, 20 anni dopo l'inizio della costruzione del progetto. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il governatore di Lagos, Babajide Sanwo-Olu, era a bordo del treno che ha effettuato le prime operazioni commerciali mesi dopo il lancio di prova avvenuto all'inizio dell'anno. La "linea blu", lunga 13 chilometri, collega i quartieri degli affari con le aree residenziali. Si prevede che il treno faciliterà gli spostamenti nello Stato, noto per i suoi ingorghi. Nelle intenzioni delle autorità, la nuova linea ferroviaria ridurrà fino a tre ore la durata dei viaggi sulla tratta, che prevede cinque stazioni che possono essere coperte in circa 30 minuti per un costo totale di 750 naira (circa 1 dollaro) per un viaggio completo. Saranno inizialmente 12 le corse nelle ore di punta mattutine e serali, che diventeranno 76 a pieno regime. La linea blu è una delle sei linee ferroviarie e monorotaia che fanno parte del piano di trasporti dello Stato di Lagos che include anche linee di traghetto e di bus per il trasporto rapido. (Res)