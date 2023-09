Usa-Indonesia: Biden accoglierà Widodo a Washington il prossimo novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden accoglierà a Washington l'omologo dell'Indonesia Joko Widodo il prossimo novembre. Lo ha reso noto oggi la Casa Bianca, dopo un incontro tra i due leader a margine del vertice del G20 in corso a Nuova Delhi. "Il presidente Biden si è congratulato con il presidente Widodo per la sua straordinaria leadership dell'Asean come presidente 2023, e del G20 durante la presidenza indonesiana del 2022", recita una nota della presidenza Usa. "Il presidente Usa non vede l'ora di dare il benvenuto a Washington al presidente Widodo per un incontro bilaterale alla Casa Bianca questo novembre, e attende il presidente Widodo anche a San Francisco per la Settimana dei leader economici Apec (Cooperazione economica Asia-Pacifico)", aggiunge la nota. L'incontro dell'Apec è in programma dal 12 al 18 novembre. (Was)