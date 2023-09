Business news: Africa, Emirati Arabi Uniti acquisteranno crediti di carbonio per 450 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alleanza del carbonio degli Emirati Arabi Uniti, lanciata lo scorso giugno, ha firmato ieri una lettera di intenti non vincolante per l’acquisto di crediti di carbonio africani per un valore complessivo di 450 milioni di dollari entro il 2030. Lo si apprende dall’agenzia di stampa emiratina “Wam”, secondo la quale la lettera di intenti è stata firmata dalla presidente dell’Alleanza del carbonio, Shamma bint Sultan, a Nairobi, a margine del Vertice sul clima dell’Africa. "Mentre cerchiamo di affrontare le sfide derivanti dalla crisi climatica, i mercati del carbonio sono uno strumento cruciale che sostiene il nostro percorso verso la decarbonizzazione”, ha dichiarato Shamma bint Sultan, che è anche amministratore delegato degli Acceleratori Indipendenti degli Emirati Arabi Uniti per il Cambiamento Climatico (Uicca). (Res)