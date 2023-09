Business news: Sud Sudan, agenzie umanitarie Onu costrette a ridurre gli aiuti, priorità a 3,2 milioni in grave insicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le agenzie umanitarie in Sud Sudan sono state costrette a ridurre gli aiuti a causa della crisi dei finanziamenti e di una situazione umanitaria aggravata. Lo ha riferito l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), sottolineando che un totale di 7,76 milioni di persone si trovano ad affrontare necessità catastrofiche ma che la carenza di risorse costringerà le agenzie a dare la priorità a sole 3,2 milioni, quelle che affrontano i più alti livelli di insicurezza alimentare. La strategia implica, ha spiegato Makena Walker, direttrice ad interim del Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite, che verranno aiutati solo coloro che sono sull’orlo della fame e anche le loro razioni verranno ridotte. “Il semplice fatto è che non ci sono abbastanza risorse a disposizione della comunità umanitaria per soddisfare i bisogni del Sud Sudan”, ha affermato, ricordando che i livelli estremi di insicurezza alimentare e malnutrizione colpiscono due terzi della popolazione del Paese, rendendo quella del Sud Sudan una delle peggiori emergenze di insicurezza alimentare al mondo. Per sostenere la risposta umanitaria alla crisi umanitaria sud sudanese aveva richiesto 1,7 miliardi di dollari, ma al momento i Paesi finanziatori hanno coperto solo il 46 per cento della somma. L'Onu ricorda che sono inoltre urgentemente necessari più di 300 milioni di dollari per fornire sostegno alle persone che fuggono oltre confine dalla guerra civile in Sudan. (Was)