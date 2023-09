Business news: l'Italia partecipa alla Smart China Expo 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta presso lo Yuelai International Conference and Exhibition Center di Chongqing la cerimonia di inaugurazione del Padiglione Italia alla Smart China Expo 2023. Lo rende noto la Farnesina. Lo spazio espositivo di 242 metri quadrati, curato congiuntamente dal consolato generale d’Italia a Chongqing e dalla Camera di commercio italiana in Cina (Ccic), ospita al suo interno undici tra le realtà imprenditoriali attive in Cina maggiormente rappresentative dell’elevato livello tecnologico dell’industria italiana. Presente all’evento il console generale d’Italia a Chongqing, Fabio Schina, il quale ha espresso la propria soddisfazione per la partecipazione italiana all’importante manifestazione fieristica. “La Smart China Expo senza dubbio costituisce, non solo per quel che riguarda il Sud-ovest ma a livello nazionale, un palcoscenico di grandissimo rilievo nell’ambito dell’innovazione e dell’hi-tech, tra i campi prioritari della cooperazione italo-cinese”, ha riferito Schina, che ha assunto il proprio incarico a Chongqing lo scorso 28 agosto. (Cip)