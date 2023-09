Business news: Sk hynix indagherà sulla presenza di suoi chip nei nuovi smartphone Huawei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore di semiconduttori sudcoreano Sk hynix avvierà un indagine per stabilire come microchip prodotti dalla compagnia siano finiti nel nuovo smartphone di alta gamma Mate 60 Pro lanciato dall'azienda cinese Huawei la scorsa settimana. Le azioni di Sk hynix hanno subito un calo superiore al 4 per cento in risposta alla notizia secondo cui i nuovi smartpone dell'azienda cinese, sottoposta a sanzioni dagli Stati Uniti, includono almeno due chip di memoria prodotti dalla compagnia coreana: un chip LPDDR5 da 12 gigabyte e un chip di memoria fladh Nand. Come dichiarato all'emittente televisiva "Cnn" da Dan Hutcheson, vicepresidente di TechInsights - una organizzazione di ricerca specializzata in semiconduttori con sede in Canada - "l'importanza di questo sviluppo è che ci sono restrizioni a ciò che Sk hynix può inviare in Cina. Da dove arrivano questi chip? La grande domanda è se siano state violate alcune leggi", ha aggiunto l'esperto. In una nota, Sk hynix ha riferito che "non conduce più affari con Huawei dall'introduzione delle restrizioni imposte dagli Usa alla compagnia (cinese)", e ha aggiunto che "aderisce rigorosamente alle restrizioni all'export del governo Usa". (Was)