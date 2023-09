Business news: Algeria, riserve valutarie raggiungono 85 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve valutarie dell'Algeria hanno raggiunto gli 85 miliardi di dollari. Lo ha detto il presidente del Consiglio della nazione, Salah Goudjil, all'apertura della sessione parlamentare 2023-2024. Goudjil ha anche sottolineato l'importanza dell'indipendenza economica per raggiungere l'indipendenza politica e ha fatto riferimento alle relazioni strategiche con i Paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica), nonché al completamento dei 150 progetti di sviluppo in corso. "L'Algeria deve sviluppare una propria solida base economica, in grado di sostenere le sue ambizioni politiche e garantire la sua autonomia", ha detto Goudjil. (Ala)