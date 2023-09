Business news: Tunisia, economista Saidane, aumento riserve valutarie “positivo” ma servono riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capacità della Tunisia di coprire 115 giorni di importazioni “è un indicatore positivo”, anche se il recente aumento delle riserve in valuta estera deriva “dai prestiti e non dalle esportazioni, dal turismo, dalle rimesse dei tunisini all'estero o dagli investimenti diretti esteri”. Lo ha detto l'esperto di affari economici, Ezzedine Saidane, all’emittente radiofonica “Diwan Fm”. Saidane ha sottolineato che lo scenario più pericoloso che la Tunisia si trova ad affrontare è quello di continuare a contrarre prestiti senza intraprendere riforme profonde che aiutino a superare la grave crisi finanziaria che il Paese sta attraversando. Il valore delle riserve estere della Tunisia è aumentato del 9,9 per cento a 26,5 miliardi di dinari tunisini (quasi 8,7 miliardi di dollari) rispetto a 24,1 miliardi di dinari tunisini (7,79 miliardi di dollari) nello stesso giorno del 2022. Lo ha annunciato la Banca centrale della Tunisia, precisando che si tratta di dati "temporanei". Secondo i dati dell’istituto creditizio emittente tunisino, per la prima volta da mesi, le riserve sono sufficienti a coprire importazioni del Paese per 115 giorni. La Tunisia, che ha un debito pari a circa l’80 per cento del suo prodotto interno lordo (Pil), ha ottenuto a metà ottobre 2022 un accordo di principio dal Fondo monetario internazionale per un nuovo prestito di quasi 2 miliardi di dollari per superare la grave crisi finanziaria in corso. Tuttavia, le discussioni si sono arenate perché alcuni termini del Fondo sono considerati troppo duri e irrealizzabili dal presidente della Repubblica, Kais Saied, e dall’Unione generale del lavoro (Ugtt). (Tut)