G20: Biden, da vertice Nuova Delhi soluzioni a problemi più pressanti

- Il G20 ha dimostrato di poter ancora fornire soluzioni ai problemi più pressanti della comunità globale. Lo ha scritto su X (Twitter) il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, a Nuova Delhi per l'annuale vertice del Gruppo. "In un momento in cui l'economia globale soffre per gli shock combinati della crisi climatica, della fragilità e del conflitto, il vertice di quest'anno ha dimostrato che il G20 può ancora guidare la ricerca di soluzioni" alle problematiche globali, ha scritto l'inquilino della Casa Bianca. (Inn)