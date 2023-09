Business news: Saudi Telecom Company acquista il 9,9 per cento della spagnola Telefonica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Saudi Telecom Company (Stc), principale operatore di telecomunicazioni dell’Arabia Saudita, ha acquistato il 9,9 per cento della spagnola Telefonica al costo di 2,27 miliardi di dollari. Lo ha annunciato la stessa Stc, in un comunicato stampa citato dall'emittente panaraba di proprietà saudita "Al Arabiya". Il partenariato tra le due compagnie, si legge nel comunicato, ha l’obiettivo di espandere la propria “impronta globale” in mercati strategici, in particolare per la Stc, che fornisce servizi in tutta la regione del Medio Oriente e del Nord Africa. La compagnia saudita, inotlre, ha precisato di non aver intenzione di diventare in futuro azionista maggioritaria della società spagnola. Le due società “hanno molti aspetti in comune “, ha dichiarato il direttore di Stc, Mohammed Al Faisal, con particolare riferimento al “progetto di utilizzare la tecnologia per collegare le persone e alla strategia di guidare la crescita”. (Res)