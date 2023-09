G20: presidente Zambia Hichilema, ammissione Unione africana riconosce Africa come attore chiave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ammissione dell'Unione africana come membro a pieno titolo del G20 segna il riconoscimento dell'Africa come attore chiave sul panorama economico mondiale. Lo ha scritto su X (Twitter) il presidente dello Zambia, Hakainde Hichilema, commentando l'allargamento del G20 al blocco regionale africano decretato durante il vertice del Gruppo in corso a Nuova Delhi. "Ora i Paesi africani devono far leva su questa posizione per accelerare lo sviluppo delle loro economie e delle loro generazioni", ha aggiunto Hichilema. (Res)