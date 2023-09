Business news: Burkina Faso-Iran, ministra Esteri Rouamba a Teheran, concluse 20 bozze di accordi in cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Burkina Faso e Iran hanno istituito delle commissioni congiunte ed elaborato 20 bozze di accordi di cooperazione, che verranno firmati nel corso di un vertice in agenda in ottobre a Ouagadougou. Lo riferisce l’agenzia stampa iraniana “Mehr”, precisando che l’intesa è stata raggiunta nel corso dell’incontro tra la ministra degli Esteri burkinabé ad interim Olivia Rouamba, in visita a Teheran, ed il ministro delle Cooperative, del Lavoro e della Previdenza Sociale iraniano, Solat Mortazavi. Durante l'incontro, le parti hanno esplorato le modalità per rafforzare la cooperazione bilaterale nei settori tecnico e industriale, dei servizi e dell’ingegneria, oltre che in quello energetico, della formazione professionale, nei progetti infrastrutturali, prodotti chimici, nelle produzioni di ferro e acciaio, ed in alcune iniziative di sostegno sociale. Secondo Mortazavi, una delle “strategie inalterabili” dell’Iran è di “stabilire interazioni costruttive” con i Paesi vicini e con l’Africa, come testimonia il recente viaggio effettuato nel continente dal presidente Ebrahim Raisi. A luglio, il presidente iraniano è stato in visita ufficiale in Kenya, Uganda e Zimbabwe. (Res)