Business news: Africa, Emirati annunciano 4,5 miliardi di dollari in investimenti in energia pulita

- Gli Emirati Arabi Uniti stanzieranno 4,5 miliardi di dollari per le iniziative africane in materia di energia pulita. Lo ha annunciato il presidente designato della Cop28, Sultan Al Jaber, a margine del vertice sul clima in Africa in corso a Nairobi. "Questa iniziativa si basa sull'esperienza degli Emirati Arabi Uniti in soluzioni finanziarie miste innovative e guidate dal punto di vista commerciale che possono essere attuate per promuovere l'adozione di energia pulita nelle nazioni emergenti e in via di sviluppo", ha affermato Al Jaber. “L’iniziativa darà priorità agli investimenti nei Paesi di tutta l’Africa con chiare strategie di transizione, quadri normativi rafforzati e un piano generale per lo sviluppo di infrastrutture di rete che integrino domanda e offerta”, ha aggiunto. In base all'accordo, afferma la presidenza della Cop28 in un comunicato, la società emiratina Masdar, il Fondo di Abu Dhabi per lo sviluppo, Etihad Credit Insurance e la società di energia rinnovabile Amea Power (con sede a Dubai) forniranno i fondi. Anche Africa50, una piattaforma di investimento istituita dai governi africani e dalla Banca africana di sviluppo (Afdb), ha aderito all’iniziativa e avrà il compito di identificare i progetti iniziali e a connettersi con gli enti esecutivi locali. (Res)