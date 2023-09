Business news: Nec acquista società fintech, estende attività alla consulenza finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale giapponese della tecnologia informatica Nec estenderà le proprie attività alla consulenza finanziaria tramite l'acquisizione della società fintech Japan Asset Management (Jam), che userà come piattaforma per agevolare la crescita del patrimonio e della ricchezza dei suoi dipendenti con l'impiego dell'intelligenza artificiale. Lo anticipa il quotidiano "Nikkei". Nec ha acquisito il 50,1 per cento di Jam, una società di tecnologia finanziaria fondata nel 2018 che fornisce consulenza finanziaria indipendente. L'importo dell'operazione non è stato divulgato. (Git)