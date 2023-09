Business news: Kazakhstan, il colosso petrolifero cinese Sinopec punta ad espandere le proprie attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso petrolifero cinese China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) intende espandere la propria partecipazione a progetti nei settori petrolifero e petrolchimico del Kazakhstan, Paese dove la compagnia è già attiva tramite un partenariato per la produzione di polietilene. Lo ha riferito tramite una nota il governo del Kazakhstan, annunciando che la questione è stata al centro di colloqui tra il primo ministro Alikhan Smailov e il presidente di Sinopec, Yu Baocai. Smailov ha riconosciuto il contributo significativo di Sinopec a importanti progetti del comparto energetico nazionale, inclusa la modernizzazione della raffineria petrolifera di Atyrau. Il primo ministro ha inoltre evidenziato "l'importanza strategica" della partecipazione paritaria del colosso petrolifero al progetto di sintesi del polietilene, oggetto di un accordo siglato lo scorso maggio. "La cooperazione nel settore energetico tra il Kazakhstan e la Cina sta crescendo rapidamente, e questo contribuisce significativamente a migliorare il benessere delle persone in entrambi i Paesi", ha commentato il presidente di Sinopec. Il colosso petrolifero cinese è attualmente impegnato in uno studio di fattibilità con la compagnia kazakha KazMunayGas e la compagnia russa Sibur per un nuovo impianto di produzione di polietilene, e una decisione definitiva in merito all'investimento dovrebbe essere raggiunta entro la metà del 2024. (Res)