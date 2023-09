Business news: Cina, al via a Xiamen la Fiera internazionale per gli investimenti e il commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 23ma edizione della Fiera internazionale cinese per gli investimenti e il commercio (Cifit) si è aperta l'8 settembre a Xiamen, nella provincia orientale del Fujian, con il dichiarato scopo di incentivare gli investimenti e la ripresa dell'economia globale. L'evento di quattro giorni, dal titolo "Aperto e integrato: la chiave per uno sviluppo di alta qualità", prevede un fitto calendario appuntamenti, tra cui forum, seminari e mostre organizzati su una superficie di 120 mila metri quadrati. I temi predominanti sono: produzione intelligente, sviluppo verde e a basse emissioni, nonché la rivitalizzazione rurale. Alla fiera partecipano circa 80 mila ospiti, quasi 300 aziende taiwanesi e mille gruppi imprenditoriali provenienti da quasi cento Paesi e regioni. Gli ospiti d'onore di quest'anno sono Qatar, Serbia e Brasile, il più grande partner commerciale della Cina in Sudamerica. (Cip)