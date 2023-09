Business news: Oman, compagnia OQ Gas Networks quoterà in borsa il 49 per cento di azioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia dell’Oman Oq Gas Networks (Oqgn), l'unità commerciale della compagnia petrolifera statale Oq, prevede di quotare in borsa fino al 49 per cento delle sue azioni, in quella che si prevede essere la più grande offerta pubblica iniziale nel sultanato in quasi due decenni. Lo ha riferito la stessa società in un comunicato, secondo cui l'offerta inizierà questo mese e consentirà agli investitori di accedere alla crescita dell'azienda che detiene il monopolio naturale del trasporto di gas essenziale nel Paese. L’entità dell’offerta non è stata rivelata. "Questa quotazione ci permetterà di portare la società nel prossimo capitolo di crescita", ha dichiarato l'amministratore delegato di Oqgn, Mansoor al Abdali. Inoltre, il 70 per cento dell'offerta totale sarà destinato a investitori idonei in Oman, a investitori istituzionali qualificati e ad altri investitori in diversi Paesi, mentre il 30 per cento sarà destinato a investitori retail. La quotazione è prevista per il prossimo ottobre. L'Oqgn detiene un monopolio naturale sulle infrastrutture di trasporto del gas naturale dell'Oman ed è il proprietario e gestore esclusivo della rete di trasporto del gas naturale della società. La rete comprende un sistema di gasdotti, impianti di misurazione, stazioni di compressione, stazioni di fornitura del gas e stazioni di valvole di blocco. L'anno scorso, la società ha trasportato 39,4 miliardi di metri cubi di gas da sei produttori a circa 130 consumatori attraverso 4.031 km di gasdotti, supportati da tre stazioni di compressione e 25 stazioni di rifornimento. (Res)