Business news: Huawei inaugura nuovo centro dati cloud a Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei ha inaugurato un nuovo centro dati cloud in Arabia Saudita allo scopo di ampliare la sua offerta di servizi in Medio Oriente e Nord Africa. Lo ha fatto sapere l'azienda, che ha scelto Riad come sede del suo 30mo centro dati cloud a livello globale. La struttura contribuirà allo sviluppo dell'economia digitale saudita offrendo sostegno ai servizi governativi e applicazioni incentrate sull'intelligenza artificiale. Huawei si è classificata al quinto posto nel mercato globale dei servizi cloud nel primo trimestre, con una quota di mercato del 2,4 per cento, secondo la società di ricerca singaporiana Canalys. Solo lo scorso febbraio, la società con sede a Shenzhen dichiarava che avrebbe investito 541 milioni di dollari nella regione cloud dell'Arabia Saudita nei prossimi cinque anni. (Cip)